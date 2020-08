Katy Perry bevallen van eerste kind met Orlando Bloom

Zangeres Katy Perry is voor het eerst moeder geworden. Samen met haar partner Orlando Bloom verwelkomden ze hun dochtertje Daisy Dove Bloom. Dat liet het koppel weten aan UNICEF, de organisatie waarvan ze beide ambassadeur zijn.

De trotse acteur deelde ook al een foto op Instagram. “We zijn aan het zweven van geluk. We zijn blij dat onze dochter veilig en gezond op de wereld is gekomen. We zijn gezegend en dat beseffen we want niet iedereen kan een geboorte hebben zoals wij.”

Voor de Amerikaanse zangeres is het haar eerste kindje. Orlando heeft al een zoontje van negen uit een vorige relatie.