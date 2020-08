28 januari 2016… Een datum die Tom De Bruyne nooit zal vergeten. In een frontale botsing met een vrachtwagen verliezen drie van zijn gezworen kameraden het leven. Hij overleefde als bij wonder de klap. Wat volgde was een heuse calvarietocht van revalidatie, verzekeringsproblemen, maar uiteindelijk ook opnieuw sportplezier.