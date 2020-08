De Ierse regering heeft gisteren het vertrouwen in Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan opgezegd. Aanleiding is Hogan’s aanwezigheid op een diner met tachtig prominenten, dat inging tegen alle coronamaatregelen. De Ierse krant The Irish Independent vernam uit betrouwbare bronnen dat Hogan zou opstappen als Eurocommissaris.