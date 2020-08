Vrouwen van RSC Anderlecht gaan in nieuwe competitie op zoek naar vierde landstitel op rij

De Women’s Super League gaat vrijdag na de uitbreiding van zes naar tien vrouwenteams voor het eerst van start in een formule met play-offs. De intrede van Charleroi, Zulte Waregem, Aalst en Fémina White Star Woluwe, maar ook het extra televisiebereik via rechtenhouder Eleven Sports moet het Belgisch vrouwenvoetbal een nieuwe impuls geven.

De hoogste afdeling in het vrouwenvoetbal kende een aanzienlijke schaalvergroting. In plaats van zes ploegen zoals het voorbije seizoen, zullen er in de jaargang 2020-2021 tien vrouwenploegen deelnemen aan de Scooore Super League. Volgend seizoen zijn Eendracht Aalst en Fémina White Star Woluwe, die respectievelijk eerste en tweede eindigden in eerste nationale, en Zulte Waregem en Sporting Charleroi, als vrouwenteams van de Pro League, de nieuwkomers. Zij voegen zich bij RSC Anderlecht, Standard Fémina, AA Gent, KRC Genk Ladies, Club Brugge YLA en OHL.

De Pro League nam de Super League, die met de Nationale Loterij een nieuwe hoofdsponsor kreeg, mee op in het mediacontract, waardoor een aantal wedstrijden live te zien zullen zijn op de kanalen van Eleven Sports. Komende zaterdag mogen Standard en RSC Anderlecht op televisie de spits afbijten. Er volgt na het weekend ook steevast een praatprogramma. Verder verandert de visuele identiteit van de Super League, met bijvoorbeeld een nieuw logo. De competitie zal afgewerkt worden volgens een reguliere competitie van 18 speeldagen dagen en vervolgens play-offs, waarbij de top vijf in acht matchdagen strijdt om de titel en de laatste vijf vechten om degradatie te voorkomen.

De vrouwen van RSC Anderlecht zijn topfavoriet om hun vierde opeenvolgende landstitel te veroveren. De Brusselaars diepten hun kern verder uit met drievoudig Gouden Schoen en Red Flame Tessa Wullaert, die na glorierijke periodes bij topclubs Wolfsburg en Manchester City opnieuw voor een Belgische club uitkomt. De belangrijkste uitdagers van RSCA, dat ook zal deelnemen aan de Champions League, zijn Standard, Brugge en Gent.