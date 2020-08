Harry Maguire gaat in beroep tegen veroordeling na vechtpartij: “Hij is dus terug onschuldig”

Engels voetbalinternational Harry Maguire tekent beroep aan tegen het vonnis van een Griekse rechter, die de verdediger van Manchester United veroordeelde tot een celstraf van 21 maanden en 10 dagen. Dat bevestigde zijn Engelse club woensdag.

Maguire werd dinsdag door een rechtbank op het Griekse eiland Syros bij verstek aan drie zaken schuldig bevonden. Het ging voor de 27-jarige aanvoerder van Manchester United om zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en meerdere pogingen tot omkoping. De international kreeg de straf voorwaardelijk, omdat het zijn eerste veroordeling betrof.

Zaterdag mocht Maguire de cel verlaten, nadat hij donderdag op vakantie in Mykonos was gearresteerd. Hij was verzeild geraakt in een kroegruzie, waarbij ook agenten in burger betrokken waren. Tot nu toe hield de international vol dat hij onschuldig is. Naast Harry Maguire werden ook zijn broer Joe en een vriend van de twee gearresteerd en veroordeeld.

Foto: Photo News

“Volgens de Griekse gerechtelijke procedures wordt het originele verdict door het aantekenen van een beroep nu geannuleerd. Er zal nu een nieuw proces volgen voor een hoger geplaatste rechtbank. Dat betekent dat Harry Maguire opnieuw beschouwd moet worden als onschuldig en hem dus ook geen reisbeperking mag worden opgelegd”, aldus Manchester United.

De verdediger, die vorige zomer voor 87 miljoen euro werd aangetrokken, werd uit de Engelse selectie van Gareth Southgate verwijderd na de veroordeling. The ‘Three Lions’ nemen het in het kader van de Nations League binnenkort op tegen Denemarken en IJsland, in de groep van België.