Het verzoek om de vervroegde vrijlating van de moordenaar van John Lennon is opnieuw afgewezen. Dat melden Amerikaanse media woensdag. Mark Chapman had voor de elfde keer gratie aangevraagd.

Waarom zijn verzoek deze keer is afgewezen, is niet duidelijk. In voorgaande jaren kreeg de inmiddels 65-jarige moordenaar van de beroemde Beatle te horen dat zijn daden nog altijd te zwaar wogen om op ...