“Vandaag rustig weer met warmere temperaturen”

Vandaag blijft het meestal droog met vooral over het noorden van de provincie kans op enkele lokale buien. Veruit de meeste buien zullen echter ten noorden van Limburg passeren. Met wat geluk blijven zelfs alle buien buiten onze provinciegrenzen, maar de marge is klein. Er zal in ieder geval ook veel meer ruimte voor de zon komen in vergelijking met woensdag.