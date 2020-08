Berggeiten per helikopter naar andere locatie gebracht omdat ze wandelaars aanvallen voor hun urine

Bezoekers van een bergketen in de Amerikaanse staat Washington worden al jaren geteisterd door agressieve berggeiten. In het gebied komt van nature geen zout voor - een stof die de geiten nodig hebben - waardoor de dieren wandelaars aanvallen om hun zweet en urine te kunnen oplikken. In 2010 kende zo’n aanval een fatale afloop toen een man werd gespietst door een berggeit. Een kudde van zo’n vijftig geiten is nu per helikopter overgebracht naar een andere bergketen om conflicten met mensen te vermijden.