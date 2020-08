En nu tegen AA Gent? AZ ontsnapt in tweede voorronde van de Champions League (wat tot ‘dolle taferelen’ in tv-studio leidt)

AZ mag nog dromen over de groepsfase van de Champions League. Het Nederlandse elftal van trainer Arne Slot rekende in eigen stadion in de verlenging af met Viktoria Plzen, de nummer twee van het afgelopen seizoen in Tsjechië (3-1).

David Limbersky bracht de bezoeker in de 78e minuut dicht bij de derde voorronde van de Champions League, na een missertje van doelman Marco Bizot (ex-Genk).

Het lijkt een kwartier voor tijd helemaal mis te gaan voor AZ. David Limbersky schiet Viktoria Plzen met een droge knal op 0-1.



?? FOX Sports 1

#?? #azplz pic.twitter.com/r4xMjI3F5q — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 26, 2020

AZ leek geslagen, zeker toen Albert Gudmundsson in de slotminuut van de reguliere speeltijd de paal raakte. Maar invaller Ferdy Druijf verdiende in de laatste seconde van de blessuretijd een strafschop, die Teun Koopmeiners (90.+5) koelbloedig benutte. Gudmundsson (98. en 118.), eveneens ingevallen, knalde AZ in de verlenging met twee treffers naar de derde voorronde van de Champions League, waarin Benfica, AA Gent of Dinamo Kiev de tegenstander zal zijn.

AZ komt diep in blessuretijd op 1-1 door een strafschop van Teun Koopmeiners. Tot grote blijdschap van de mannen in de studio??



?? FOX Sports 1

#?? #azplz pic.twitter.com/ch9GYx1rKG — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 26, 2020

Albert Gudmundsson zet AZ met een zeer knappe goal op 2-1. Nu zijn de Alkmaarders weer heel dichtbij de derde voorrondes van de Champions League.



?? FOX Sports 1

#?? #azplz pic.twitter.com/3Cw11O9meJ — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 26, 2020

AZ bereikt de derde voorronde van de Champions League door Viktoria Plzen met 3-1 te verslaan. Gudmundsson schoot vlak voor tijd zijn tweede goal binnen.



Lees hier het verslag ??https://t.co/TdVNfF7pjV pic.twitter.com/nOUdCxS5dh — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 26, 2020

AZ en Viktoria Plzen moesten in een ontmoeting uitmaken wie naar de derde voorronde van de Champions League of van de Europa League gaat. Toeschouwers waren niet welkom in Alkmaar, om thuisvoordeel zo veel mogelijk te voorkomen. In het stadion zonder dak had de storm vrij spel. Beide ploegen hadden het daar zichtbaar lastig mee.