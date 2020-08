Hoewel Jan Jambon (N-VA) eerder ontkende dat hij iets van de dood van Jozef Chovanec wist, waren hijzelf of tenminste de hoogste echelons binnen zijn kabinet wel degelijk van meet af aan op de hoogte.

