Open Monumentendag rond scholen

Diest - De Open Monumentendag van zondag 13 september staat in Diest in het teken van het onderwijs. Dan ontdek je tijdens een stadswandeling de Diestse scholen van de middeleeuwen tot nu.

Tijdens Open Monumentendag staan er wandelingen gepland doorheen het Diestse stadscentrum om zo alle scholen te bezichtigen die in de stad gevestigd zijn. Wandel samen met jouw bubbel en gebruik hiervoor de infobrochure met stadsplan (verkrijgbaar aan het onthaal in de Lakenhalle) of download de Erfgoedapp op je smartphone. Deze wandeling blijft nog tot en met 8 november 2020 online beschikbaar. Waar? Start wandeling aan de Lakenhalle, Scholenstraat 4, Diest

Wanneer? Zondag 13 september 2020 van 10 tot 18 uur.