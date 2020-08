Ziekenhuis Noorderhart plaatst elektronische hekken aan ingang om bezoekers beter te kunnen controleren

Pelt -

Het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt plaatst electronische hekken aan de ingang om de instroom van patiënten en bezoekers beter te kunnen controleren. De hekken treden binnen twee weken in werking. Na inschrijving krijgen patiënten en bezoekers een QR-code waarmee ze het ziekenhuis kunnen betreden. Op dit moment is de situatie omtrent het coronavirus in het Peltse ziekenhuis stabiel. Hier hebben ze niet echt last gehad van de tweede golf en maar goed ook, klinkt het bij de nieuwe algemeen directeur Hans Ramaekers.