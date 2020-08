Houthalen-Helchteren -

De broer van de 63 jarige brandstichter uit Houthalen die gisteren een man doodsloeg in de gevangenis van Leuven begrijpt niet wat er met zijn broer aan de hand is. In een gesprek met onze TVL-redactie vertelt hij dat er na de brand in het huis van zijn broer een aantal onverklaarbare en noodlottige gebeurtenissen plaatsvonden, waartoe hij zijn broer niet in staat achtte.