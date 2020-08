Verplichte quarantaine voor wie terugkeert uit Parijs, Spanje kleurt verder rood

De FOD Buitenlandse Zaken heeft woensdag weer fors meer reisbestemmingen rood ingekleurd, met name in Frankrijk en Spanje. Onder meer reizen naar de Franse hoofdstad Parijs zijn niet langer toegelaten. Wie daaruit terugkeert, moet net zoals bij alle andere rode zones verplicht twee weken in quarantaine en een coronatest laten afnemen.