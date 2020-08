Natuurhulpcentrum redt twee gestrande ooievaars

Tongeren - Het Natuurhulpcentrum vangt sinds kort twee ooievaars op. Typisch voor de trekvogels is dat ze eind augustus richting warmere landen vliegen. De ooievaars zijn op dit moment onderweg naar overwinteringsgebieden in het Zuiden van Europa of Afrika, en tijdens die lange tocht, komen de trekvogels al eens in de problemen.

Op slechts twee dagen tijd, moesten medewerkers van het Natuurhulpcentrum twee keer een gestrande ooievaar redden. De eerste ooievaar werd door wandelaars opgemerkt in Tongeren. Het dier had vreemde, wratachtige knobbels aan de basis van zijn snavel. Die worden nu onderzocht door het labo. De tweede ooievaar sukkelde in een zwembad. Het dier was totaal uitgeput en kon op eigen krachten niet meer uit het water geraken. De ooievaar was volledig onderkoeld, daarom wordt hij warm gehouden met deze speciale lampen.