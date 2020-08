Ook zus waakt over Britney’s fortuin

De vader van Britney Spears is niet de enige in de familie die zeggenschap heeft over het fortuin van de wereldberoemde popster. Ook Jamie Lynn Spears, zus van de Toxic-zangeres, zou stiekem betrokken zijn bij haar financiën. Dat schrijft entertainmentsite The Blast.

Volgens juridische documenten, in handen van de site, werd Jamie Lynn Spears door de ‘SJB Revocable Trust’ tot vertrouwenspersoon benoemd. Dat is de organisatie die Britney in 2004 zelf oprichtte om haar fortuin te beschermen.

Jamie Lynn en Jamie Spears Foto: ISOPIX

De recent bemachtigde gerechtelijke documenten beweren dat de zogenoemde ‘trustee’, waarmee Jamie Lynn wordt bedoeld, al in 2018 werd aangeduid. Volgens de paperassen is Britney Spears tijdens haar leven de “enige begunstigde” van de SJB Trust, maar wordt wel aangegeven welke stappen moeten ondernomen worden in het geval ze overlijdt.

Jamie Lynn heeft nu de taak om het geld te beheren, maar zal het nooit allemaal erven. Als Britney sterft, is haar zus als bewindvoerder verantwoordelijk om het keurig te verplaatsen naar de BJS Kids & Family Trust. Dat is de vennootschap die ervoor zorgt dat haar twee zoontjes - Sean en Jayden - financieel nooit iets tekortkomen.