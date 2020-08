Hip voor de herfst: de handtas van je grootmoeder

Om mee te zijn met een handtassentrend voor het najaar kun je misschien even in de kast van je (groot)moeder gaan snuisteren. De clasp bag - een handtas met een knipsluiting - is volgens grote merken weer in de mode.

Chanel Foto: ISOPIX

Luxemerken waaronder het Spaanse Miu Miu en het Franse Chanel toonden tijdens hun modeshows voor dit najaar opvallend veel accessoires met knipsluiting. Ook de Britse Victoria Beckham is fan.

Als je jezelf niets bij een zogenoemde knipsluiting kunt voorstellen, denk dan aan het oude portemonneetje van je oma dat ze misschien ook voor jou in één beweging openknipte als ze je een zakcentje wilde toestoppen.

Grace Kelly

Queen Elizabeth is zo’n beroemde oma die de tassen vandaag (nog) draagt, maar volgens Vogue hoeft je haar stijl niet per se over te nemen. Het tijdschrift verwijst daarvoor naar filmster - later prinses - Grace Kelly. Zij was te zien met een exemplaar in de Hitchcock-film Rear Window uit 1954.

Nu is de sluiting dus weer in de mode bij hedendaagse interpretaties van handtassen en clutches. Ook de portemonneetjes met de specifieke sluiting zijn vaker te vinden in winkelrekken, ideaal om je kleingeld in te bewaren.

Shopping