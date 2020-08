Een gezellige dorpskern met lekkere restaurantjes en toffe boetieks, Kapellen heeft het. Maar het is toch vooral ook een groene uitgestrekte gemeente met uniek erfgoed, zoals het Mastenbos en z’n loopgravenpad. De Spouwense Ilse Schols leidt ons rond.

In het noorden van de provincie Antwerpen, in de Kempen, ligt Kapellen. Een groene gemeente die grenst aan de Kalmthoutse Heide. “Kapellen is een heel uitgestrekte gemeente. Tijdens fietstochtjes verbaas ...