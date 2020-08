Nieuwe windturbines in Europark Lanaken komen er dan toch niet

Lanaken -

De geplande windturbines van transportbedrijf Gobo en energiemaatschappij Ecopower in Lanaken komen er niet. De bestendigde deputatie had al vergunningen afgeleverd, maar bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gaat daar nu tegenin. Ecopower had zelf haar aanvraag onlangs al ingetrokken.