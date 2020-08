Je zou het niet verwachten van iemand die professioneel met beeld bezig is, maar in striptekenaar Kim Duchateau schuilt een verwoede lezer. “Als je leest, regisseer je een film in je hoofd.”

“Ik heb me mateloos laten meeslepen door De kus van Dabrowski van Chris van Camp. Het is een emotioneel, maar geen sentimenteel boek over de laatste zeven dagen van haar moeder. Chris is een bastaardkind ...