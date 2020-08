Britse premier Boris Johnson: “Russische oppositieleider Navalny is vergiftigd”

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, roept woensdag op tot een transparant onderzoek naar de vergiftiging van de Russische Kremlincriticus Aleksej Navalny. Volgens hem is er geen reden te twijfelen aan de vaststellingen van de Duitse artsen. De Britse premier Boris Johnson wil eveneens een onafhankelijk en transparant onderzoek naar wat er gebeurd is. Het Kremlin vermoedt dan weer dat de hele affaire de relaties met het Westen niet zal verslechteren.

“Wat we nu nodig hebben, is een transparant onderzoek om te ontdekken wat er gebeurd is en om te garanderen dat de verantwoordelijken rekenschap afleggen”, zei Stoltenberg in Berlijn, waar de Europese ...