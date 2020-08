Woensdagmiddag stelde KRC Genk zijn derde aanwinst Gerardo Arteaga officieel voor. Zijn geboortejaar 1998 staat in zijn nek vereeuwigd. “Zo weet iedereen meteen hoe oud ik ben” glimlachte de vlotte Mexicaan.

De 21-jarige Arteaga vertoeft al een tweetal weken in Genk maar moest door de huidige corona-regels negen dagen in quarantaine. Maandag kon de offensieve linksachter zijn eerste uur in blauw en wit volmaken ...