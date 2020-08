Zeeman brengt eigen parfum uit voor net geen vijf euro

De Nederlandse keten Zeeman heeft met ‘Lucht’ twee eigen uniseks parfums aan het assortiment toegevoegd. Een flacon van vijftig milliliter kost 4,99 euro.

De bedoeling van de keten was om eau de parfum samen te stellen tegen een lage prijs, maar wel met de zintuiglijke allures van duurdere luxegeuren in de parfumerie. Het luchtje is samengesteld op basis van 20 procent parfumolie, net als bij prijzige parfums het geval is. In de blend zitten nog andere “exclusieve ingrediënten”, zo meldt het persbericht.

Om de kostprijs te drukken lieten de ontwikkelaars campagnes met fotomodellen achterwege. Ook de verpakking - een glazen flesje met de parfumnaam op gedrukt - werd om die reden heel sober gehouden.

Wat je ruikt? Twee keer een luchtige - what’s in a name? - geur. Het parfum in het blauwige flesje doet denken aan een zeebriesje, dat in het gelige flesje aan een wandeling tussen bloemen op een mooie zomeravond.

‘Lucht’ is vanaf zaterdag 29 augustus te koop in de winkels en de webshop. In alle winkels vind je geurtesters om het parfum eerst even op te snuiven.