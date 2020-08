Twee weekends in september hinder op E313 richting Hasselt ter hoogte van Geel

Geel -

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat volgende maand werken uitvoeren op de E313 tussen Geel-West en Geel-Oost. In de richting van Hasselt wordt het wegdek van de snelweg vernieuwd. Tijdens de weekends van 4 tot 6 en 18 tot 20 september moet het verkeer richting Hasselt de snelweg verlaten in Geel-West en via de calamiteitenroute naar de oprit van Geel-Oost rijden.