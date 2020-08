Geproefd: de nieuwe plantaardige balletjes van Ikea

Op 1 september pakt Ikea uit met nieuwe balletjes in het assortiment. Die zijn op volledig plantaardige basis. Kok Loïc Van Impe bereidde ze dinsdagavond live in het filiaal van Zaventem. Heel enthousiast, want de dunschiller kwam in contact met zijn vinger. Wij volgden zijn recept en deden de smaaktest. Of we zelf ook enthousiast zijn? Dat ontdek je hier.