De mannen elite strijden voor de Europese titel wielrennen in het Franse Plouay. België start met een opvallend sterk blok met onder meer Naesen en Van Avermaet, maar de twee topfavorieten zitten elders. De Fransman Arnaud Démare steekt in bloedvorm, terwijl Mathieu van der Poel zondag nog de beste was op het Nederlands kampioenschap.