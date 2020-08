Vier zwaarst getroffen gemeenten goed voor helft van alle besmettingen in Limburg

Hasselt - Van 16 tot en met 22 augustus hebben 165 mensen positief getest in Limburg (+15%). Opvallend: de vier zwaarst getroffen gemeenten zijn goed voor de helft van alle besmettingen in onze provincie.

Gemiddeld komen er elke dag iets meer dan 23 besmettingen per dag bij in Limburg, een stijging met 15 procent in vergelijking met de week daarvoor. De opmars van het virus kan rechtstreeks worden gelinkt aan de uitbraak van Covid-19 onder twintig Portugese arbeiders in Maasmechelen. Het reproductiegetal in onze provincie bedraagt nu 1,108, wat betekent dat 100 mensen gemiddeld 110 andere personen besmetten. In absolute cijfers blijft het aantal besmettingen in onze provincie laag. Vijftien gemeenten zijn al minstens een week coronavrij. In nog eens negen andere gemeenten werd de afgelopen zeven dagen slechts één besmetting genoteerd.

Lokale clusters

Analyse op gemeentelijk niveau toont bovendien aan dat het virus tijdens deze tweede golf in onze provincie beperkt blijft tot lokale clusters. Zo zijn de vier zwaarst getroffen gemeenten (Maasmechelen, Genk, Lommel, Heusden-Zolder) met 82 positieve tests goed voor de helft van alle Limburgse besmettingen. In onze ziekenhuizen liggen vandaag twaalf coronapatiënten, van wie er drie intensieve zorgen nodig hebben. Dat cijfer is al de hele maand stabiel, een teken dat de impact van het virus op de Limburgse ziekenhuizen tijdens deze tweede golf zeer beperkt blijft.

Minder doden

Nationaal telt Sciensano vandaag gemiddeld 490 besmettingen per dag (-8%). “De tiende daling op rij, al vertraagt de daling wel”, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht. Er worden nu elke dag gemiddeld 21 coronapatiënten opgenomen, een daling met liefst 26 procent. Ook het sterftecijfer daalt naar gemiddeld 7 doden per dag (-36%). Vorige week waren er nog tien sterfgevallen per dag “Mogelijk is het effect van de hittegolf uitgewerkt, wat de daling kan verklaren”, zegt viroloog Steven Van Gucht.