Horrorblessure bij ASV Geel na match tegen FC Alken: “De voet van Ato hing naast zijn onderbeen”

Alken / Geel -

ASV Geel was zondag een kwartier ver in de tweede helft in de oefenmatch tegen Alken, toen het stadion plots verstomde. Thuisspeler Ato Morgan kreeg in het midden van het terrein een zware tackle te incasseren. Zijn kreet van pijn maakte meteen duidelijk dat er iets ernstig aan de hand was. Het verdict: een breuk en gescheurde enkelbanden.