Tornado verjaagt zonnekloppers op Italiaans strand

Enkele toeristen en zonnekloppers op het strand van Puglia in Italië moesten plots vluchten voor een plots opkomende wind die resulteerde in een tornado.

Dinsdag was een prachtige dag om te zonnen op het zandstrand van Marina di Pescoluse in de Italiaanse regio Puglia. Het strandje was dan ook volgelopen met zonnekloppers. Dat was echter maar van korte duur. In de namiddag begon het plots harder te waaien en verschillende mensen moesten gaan schuilen omdat de plots opkomende wind resulteerde in een tornado. Enkele strandgasten hadden kleine verwondingen en moesten verzorgd worden.