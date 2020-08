Een 54-jarige man uit Geetbets zit sinds eind vorige week in de cel nadat hij dreigementen zou hebben geuit aan het adres van het Antwerpse hof van beroep. De man blijft nog zeker een maand in voorlopige hechtenis.

Vorige week donderdag waren per mail ernstige bedreigingen geuit aan het adres van het hof van beroep van Antwerpen. Politiewoordvoerder Wouter Bruyns had het over een “bommelding”. Naar aanleiding daarvan ...