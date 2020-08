Ook sport heeft nu een kleurenkaart: geen publiek bij code oranje

Er is een akkoord over de invulling van de kleurcodes in de sport. Dat meldt Ben Weyts. Bij oranje is er bijvoorbeeld geen publiek toegelaten indoor.

“De Sportministers van de drie gemeenschappen hebben in samenspraak met het brede sportveld een akkoord bereikt over de invulling van de kleurcodes geel, oranje en rood”, zo meldt bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) in een persbericht. “Dat betekent dat er niet alleen een duidelijk kader is voor de sportbeoefening vandaag, maar dat er ook scenario’s klaarliggen voor als de situatie zou verslechteren.”

Op dit moment geldt voor sportactiviteiten overal kleurcode geel. “We zijn geen vragende partij om over te gaan naar oranje of rood, maar we zijn wel voorbereid voor als het nodig zou zijn”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “We willen dat zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk blijven sporten.”