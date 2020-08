30 kids op voetbalkamp De Dribbel

Leopoldsburg -

Vorige week organiseerde De Dribbel op de terreinen van KESK Leopoldsburg voor de eerste keer een voetbalkamp. Dertig jonge sportievelingen tussen 5 en 16 jaar schreven in ze werden in 3 leeftijdsgroepen opgevangen.” Onder leiding van de coaches werden een aantal voetbaltechnieken bijgebracht, maar het spelelement was nooit veraf, want het moet vooral plezierig blijven. Voor iedereen hebben we een uitrusting voorzien en er kunnen tijdens deze 5-daagse allerlei trofeetjes verdiend worden”, verduidelijkt Tom Lamberigts.