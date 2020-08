De politie in de Amerikaanse stad Kenosha heeft rubberkogels en traangas gebruikt om manifestanten uiteen te drijven. Zij protesteren tegen politiegeweld en racisme nadat een zwarte man zondag in zijn rug werd geschoten door een politieagent.

Actievoerders werden met rubberkogels beschoten nadat ze aan een hek bij het gerechtsgebouw in Kenosha begonnen te trekken. Het was de derde onrustige avond nadat Jacob Blake werd neergeschoten. Ook in ...