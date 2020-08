Vierde nacht op een rij drugsgeweld in Antwerpen: woning doorzeefd met machinegeweer, granaat gevonden op voetpad

Deurne -

Voor de vierde nacht op een rij is Antwerpen opgeschrikt door drugsgeweld. In Deurne werd een woning onder vuur genomen met een machinegeweer. Dinsdagmiddag werd even verderop ook een geladen handgranaat gevonden. Het lijkt erop dat het drugsmilieu maandagnacht een ‘vergissing heeft rechtgezet’.