Onrust in peloton groeit na valse positieve test bij Bora-Hansgrohe

Bora-Hansgrohe liet zijn renners gisteren niet starten in de Bretagne Classic in Plouay. Een van hun renners (volgens het Duitse Radsport ging het om de Italiaan Oscar Gatto) testte aan de vooravond van de wedstrijd positief op het coravirus. Alle renners en stafleden die in onmiddellijk contact zijn geweest met de renner gingen in quarantaine Maar nu blijkt dat de renner vals positief testte.