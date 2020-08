De jetsetfamilie die blinkt op Instagram

Ooit was hij koning. Maar zo’n halve eeuw geleden verloor hij land, troon en bezittingen. Constantijn (80) van Griekenland is verarmd uit de strijd gekomen. Gelukkig veroverde zijn oudste zoon en kroonprins Pavlos het hart van een miljardairsdochter, en kwamen de Griekse royals in de jetset terecht. In een Instagram-wereld met Kim Kardashian, The bold and the beautiful en opgestoken middelvingers.