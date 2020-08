Genk - Baseball- en softballvereniging White Sox organiseert deze week in samenwerking met de Sportdienst Genk een baseballkamp

Coach Pake en Maikie begeleiden te kinderen in het ontdekken van de honkbalsport. Iedere dag van 10 tot 15 uur zijn er 2 groepen. Groep 1 leert in de voormiddag de technieken van de baseballsport, in de namiddag is er een andere activiteit gepland. Groep 2 doet de omgekeerde beweging. Op het einde van de week wordt er een wedstrijdje gespeeld.