Stad Beringen roept gezinnen op om Covid-19-toeslag aan te vragen

Beringen - Stad Beringen en het OCMW starten een campagne om de Covid-19-toeslag van de Vlaamse overheid beter bekend te maken. "Heel wat gezinnen hebben hier recht op, daarom vinden we het belangrijk om dit initiatief breed bekend te maken", zegt schepen Hilal Yalcin.

De Vlaamse overheid maakt het mogelijk om gezinnen die het financieel moeilijk hebben, door inkomensverlies door de coronacrisis, een eenmalige extra ondersteuning aan te bieden van 120 euro per kind. Deze extra ondersteuning verloopt via het groeipakket en kreeg de toepasselijke naam Covid-19-toeslag.

Om dit initiatief beter bekend te maken, starten de stad en OCMW Beringen, in samenwerking met alle partners binnen het Huis van het Kind Beringen, een campagne. "We vinden het belangrijk om dit breed bekend te maken, omdat heel wat gezinnen in Beringen hier recht op hebben", zegt schepen Hilal Yalcin. "We starten niet alleen een campagne met affiches en flyers, maar bieden ook ondersteuning. Stad en OCMW Beringen staan dus klaar om waar nodig te helpen bij het indienen van een aanvraag voor deze toeslag."

De Covid-19-toeslag is een eenmalige extra ondersteuning van 120 euro en dit voor elk kind dat recht heeft op een groeipakket. Opgelet, deze extra ondersteuning gebeurt niet samen met de uitbetaling van het groeipakket. De uitreiking van de toeslag verloopt niet automatisch, maar dient aangevraagd te worden bij de uitbetaler van je groeipakket. Je kan de Covid-19-toeslag nog aanvragen tot 31 oktober. Meer info over het groeipakket en de Covid-19-toeslag vind je via https://www.groeipakket.be/nl/COVID19.

Bij vragen over deze extra ondersteuning kan je rechtstreeks contact opnemen met je uitbetalingsinstelling voor het groeipakket. "Daarnaast kan je met vragen ook terecht bij OCMW Beringen", laat schepen Hilal Yalçin weten. "Het OCMW van Beringen biedt telefonische ondersteuning en geeft basisinformatie over de toeslag. Dit kan via het nummer 011/44.90.00. Indien nodig kan er ook een afspraak met een maatschappelijk assistent gemaakt worden om de aanvraag te doen."