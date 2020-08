“Tegen de ochtend forse windstoten, in de loop van de dag rustiger”

Vannacht zal het steeds harder gaan waaien. Tussen 3 uur en 8 uur mogen we van tijd tot tijd rukwinden rond 75 km/u verwachten. Lokaal kan er mogelijk zelfs eens een uitschieter tot 80 a 85 km/u inzitten. In die periode maakt een stormdepressie de oversteek over de Noordzee richting Denemarken, waardoor wij met een sterk windveld te maken krijgen.