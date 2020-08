Heusden-Zolder -

In Heusden-Zolder gonst het al weken van de geruchten dat Bruce Springsteen (70) het kasteeldomein van Terlaemen heeft gekocht voor zijn dochter. Een broodje aap -of paard in dit geval- of zien we The Boss binnenkort pistolets kopen bij de bakker in Heusden-Zolder?