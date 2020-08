UCI organiseert in december eerste virtueel WK wielrennen: “Groot moment”

De internationale wielerunie organiseert op 8 en 9 december een eerste virtueel WK wielrennen op het onlineplatform Zwift. Dat deelde de UCI dinsdag mee.

Professionele renners kunnen deelnemen van waar ze willen via Zwift. Dat platform werd tijdens de lockdown gevoelig populairder, omdat er in veel landen niet buiten kon worden gefietst. “Dit is een groot moment voor het wielrennen”, zegt David Lappartient, voorzitter van de UCI. “Ik geloof oprecht in het potentieel van E-sport in het wielrennen.”

De voorbije maanden werden er al verschillende virtuele versies van grote wielerkoersen verreden, met onder meer een Ronde van Vlaanderen en een Tour de France.