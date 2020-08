Verdachte brandstichting slaat medegedetineerde, 58-jarige Truienaar dood

Houthalen-Helchteren / Leuven -

De man die dinsdagochtend in de hulpgevangenis van Leuven een medegedetineerde heeft aangevallen is de 63-jarige Marc E. uit Houthalen-Helchteren. Hij wordt al verdacht van drievoudige brandstichting en betrokkenheid bij een dodelijk ongeval. De twee mannen zaten in een wachtzaaltje in afwachting van hun overbrenging naar een rechtbank. Het parket is een onderzoek naar moord gestart.