Man die dacht dat Covid nep was, verliest vrouw aan het virus: “Wees niet zo dom als ik”

Ze dachten dat het niet meer dan een griepje was. Online hadden ze zelfs verhalen gelezen over de rol van 5G en hoe het coronavirus zou zijn gefabriceerd in een lab. Brian Lee Hitchens, een taxichauffeur in Florida en zijn vrouw Erin, een pastoor, dachten dat het allemaal opgezet spel was van de overheid tot ze zelf gehospitaliseerd werden.