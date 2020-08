Freek de Jonge: “Mijn vrouw kreeg corona door Youp van ’t Hek”

De Nederlandse cabaretier Freek de Jonge zegt dat zijn collega Youp van ’t Hek zijn vrouw Hella de Jonge heeft besmet met het coronavirus. Ze is intussen gelukkig weer helemaal hersteld.

Hella de Jonge, de vrouw van Freek, testte een tijdje geleden positief op Covid-19. De cabaretier vermoedt dat Youp van ’t Hek het virus aan haar heeft overgedragen, zo vertelde hij dinsdag in het NPO Radio 1-programma 1op1.

Hella, die hartpatiënt is en extra voorzichtig is, liep Youp tijdens een feestje tegen het lijf. “Waarschijnlijk heeft Youp van ’t Hek het overgedragen tijdens dat feestje in Carré. Ze hebben elkaar een hand gegeven, of zelfs omhelsd. Heel pikant”, zei Freek de Jonge op de radio.

Inmiddels is zijn vrouw weer helemaal hersteld. Youp, die in maart een week in het ziekenhuis lag, is ook weer opgeknapt. Voordat hij ziek werd, sprak hij zich smalend uit over corona, maar daarna nam hij het virus wel degelijk serieus.’