Nederlands tijdschrift zet Herman Brusselmans aan de deur na ophef rond columns

Tumult in Nederland rond Herman Brusselmans (62). Nadat hij in twee columns kroonprinses Amalia en een bekende zangeres afrekende op hun gewicht zet het tijdschrift ‘Nieuwe revu’ de samenwerking met de Vlaamse schrijver stop. Maar van een rechtstreeks verband is volgens Brusselmans geen sprake. “Mijn vertrek lag al zes weken vast.”

“Ze is zo dik dat ze in haar eentje een bergrit in de Ronde van Frankrijk kan uitbeelden. En bij een sprong in de Noordzee zet ze ongeveer drie landen onder water.” Herman Brusselmans spaarde zijn scherpe ...