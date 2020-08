Het Obruk meer in Turkije kleurt felroze, en dat levert impressionante beelden op. Het meer ligt op zo’n 200 kilometer van de stad Ankara. De ongewone kleur is te wijten aan het stijgen van de temperatuur en het zakken van het waterpeil, daardoor vindt een explosie van bacteriën plaats die zorgen voor de felroze kleur. Het meer is een waar visueel spektakel voor bezoekers.