BORA-renner die in Plouay positief testte krijgt bij tweede test negatief resultaat, ganse ploeg was niet gestart

De renners van BORA-hansgrohe moesten in Plouay in laatste instantie forfait geven na een positieve test Foto: Photo News

De renner van BORA - hansgrohe, die positief testte op het coronavirus, heeft bij een tweede controle negatief getest. Dat liet ploegleider Ralph Denk dinsdag weten. De hele ploeg trok zich dinsdagochtend nog terug uit de Bretagne Classic wegens de positieve test.

“Dit hadden we niet kunnen voorzien. Ik moet me verontschuldigen bij mijn ploeg”, zei Denk. Hij was naar eigen zeggen bang voor de gevolgen voor BORA met oog op de Tour de France.

Organisator ASO sluit ploegen uit van de Tour vanaf twee positieve testen. De hele ploeg is een tweede keer getest, alle testen waren negatief. De besmette renner vertoonde ook geen symptomen.