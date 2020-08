Limburgse bouwbedrijven staan zelf in voor de contact tracing van buitenlandse werknemers en onderaannemers. Afgelopen zaterdag verscheen er hierover een nieuw Ministerieel Besluit dat sinds gisteren in voegen getreden is. De Limburgse bouwbedrijven vallen uit de lucht. Confederatie Bouw Limburg vindt dat de overheid de verantwoordelijkheid van zich afschuift. Vandaag vindt er dan ook op federaal niveau een overleg plaats om het een en het ander uit te klaren.