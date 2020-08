Dana Winner streamt concerten: “From my home to your home”

Hasselt -

Dana Winner geeft deze en volgende week een virtueel concert. De Hasseltse streamt via het internet twee optredens die ze bij haar thuis heeft ingeblikt. Goed voor een investering van 30.000 euro. Ze neemt een risico maar meent dat stilstaan geen optie is. 2020 zou het jaar van de uitverkochte Lotto Arena zijn en de doorbraak in China, Brazilië en Israël. Maar corona besliste er anders over. Het is nu tijd om virtueel uit de kast te komen. Dana Winner wil haar fans niet in de kou laten staan