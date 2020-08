Heistse Pijl vindt nieuwe datum voor derde poging tot koersen: “Ik wou niet bij de pakken blijven zitten”

Organisator Jef Van den Bosch is erin geslaagd een nieuwe datum te vinden voor zijn Heistse Pijl. Het wordt een derde poging. De wedstrijd was al eens van 6 juni tot 1 augustus uitgesteld, maar kon ook dan niet doorgaan wegens de verstrengde coronamaatregelen in de provincie Antwerpen. Nu kreeg de organisatie het licht op groen voor een Heistse Pijl op zaterdag 12 september.

“Ik wou niet bij de pakken blijven zitten en ging meteen op jacht naar een nieuwe datum”, zegt Van den Bosch. “Die hebben we nu samen met de mensen van de KBWB gevonden. Het komt er nu nog op aan opnieuw een interessant deelnemersveld bijeen te krijgen.”

“Voor 1 augustus was dat geen probleem en ik verwacht ondanks de concurrentie van de Tour en de Tirreno-Adriatico ook nu wel een sterk deelnemersveld. Nu we het licht op groen hebben, kunnen we daar keihard werk van gaan maken. Het deelnemersveld zal bestaan uit enkele WorldTeams, aangevuld met ProTeams en enkele continentale ploegen. Ik hoop daar volgende week al meer over te kunnen vertellen.”

De wedstrijd zal onder dezelfde strenge voorwaarden georganiseerd worden als op 1 augustus, dus zonder publiek aan start en finish en met een verplichte coronatest voor de renners.